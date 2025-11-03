Беглов встретился с абхазскими студентами и школьниками в Академии талантов Петербурга

Отвечая на вопросы о высшем образовании, губернатор пояснил, что абитуриенты из Абхазии могут поступать в петербургские вузы по квоте Правительства РФ через сайт Минобрнауки. Участница встречи Анна Керселян поблагодарила организаторов: «Россия и Абхазия — два друга, две сестры». Беглов пожелал студентам успехов в учебе и пригласил абхазских выпускников на праздник «Алые паруса» в 2026 году.