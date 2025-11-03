Беглов встретился с абхазскими студентами и школьниками в Академии талантов Петербурга

Губернатор Александр Беглов провел встречу с делегацией из Абхазии в Академии талантов на Лафонской улице. В мероприятии участвовали 42 школьника и 8 студентов многоотраслевого колледжа, которые с 25 октября отдыхают в лагере «Заря» по приглашению главы города.
Беглов отметил историческую связь между народами: «Более 600 воинов из Абхазии защищали блокадный Ленинград. На Аллее Памяти Пискарёвского кладбища установлена мемориальная плита “Защитникам блокадного Ленинграда — уроженцам Абхазии”». Программа пребывания включает: обзорные экскурсии по Петербургу и Кронштадту, посещение музеев и исторического парка «Россия — Моя история», подготовку к чемпионату «Профессионалы» в колледжах кулинарного мастерства и туризма.
Отвечая на вопросы о высшем образовании, губернатор пояснил, что абитуриенты из Абхазии могут поступать в петербургские вузы по квоте Правительства РФ через сайт Минобрнауки. Участница встречи Анна Керселян поблагодарила организаторов: «Россия и Абхазия — два друга, две сестры». Беглов пожелал студентам успехов в учебе и пригласил абхазских выпускников на праздник «Алые паруса» в 2026 году.