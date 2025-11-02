250-килограммовая авиабомба найдена в Эстонии недалеко от границы с Россией

В Эстонии недалеко от границы с Россией обнаружили авиационную бомбу весом в 250 килограмм. Об этом сообщает издание Рostimees.
Согласно источнику, бомба была обнаружена местным жителем, который гулял по лесу. На место прибыли саперы, которые установили, что взрывное устройство является крупной авиационной бомбой.
Позднее издание ERR со ссылкой на спасателей заявило, что взрывное устройство является бомбой времен Великой отечественной войны. Саперы сообщили, что намерены уничтожить авиабомбу на месте обнаружения. Работы могут пройти в течение дня.
Ранее KP.RU сообщал, что осколочную авиабомбу времен Великой Отечественной войны нашли в Новороссийске в 100 метрах от жилых домов. Снаряд был уничтожен на полигоне Раевский.