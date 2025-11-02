В автобусе «Спартака» разбили окно перед матчем с «Краснодаром»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал ситуацию в эфире телеканала «Матч ТВ» перед стартом игры. «Никакой проблемы не вижу. Может быть, камешек или что-то ещё попало в стекло, действительно оно разбилось. Когда такие большие матчи, такие эмоции, всякое может быть. В моей карьере были разные случаи подобного рода, поэтому я здесь проблемы не вижу», — заявил наставник красно-белых.