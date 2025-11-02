Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В автобусе «Спартака» разбили окно перед матчем с «Краснодаром»

Перед матчем 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» в автобусе московского «Спартака» было разбито окно. Никто из футболистов не пострадал. Клуб сообщил об инциденте делегату РПЛ. Главный тренер Деян Станкович назвал происшествие незначительным, отметив, что подобное случалось и ранее.

Перед началом матча 14 тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и московским «Спартаком», который состоялся 2 ноября в Краснодаре, в автобусе гостей было разбито окно. Об этом сообщила пресс-служба «Спартака».

«Перед матчем с “Краснодаром” произошёл инцидент. Неизвестным предметом было разбито стекло автобуса, на котором наша команда добиралась до арены. Никто из футболистов, к счастью, не пострадал. Мы уведомили делегата матча от РПЛ о произошедшем», — говорится в официальном заявлении клуба.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал ситуацию в эфире телеканала «Матч ТВ» перед стартом игры. «Никакой проблемы не вижу. Может быть, камешек или что-то ещё попало в стекло, действительно оно разбилось. Когда такие большие матчи, такие эмоции, всякое может быть. В моей карьере были разные случаи подобного рода, поэтому я здесь проблемы не вижу», — заявил наставник красно-белых.