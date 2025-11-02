Денег нет, но вы держитесь: В Молдове зафиксировано самое низкое количество сделок с жильем, зато количество ипотечных кредитов только растет

Молдавский рынок недвижимости переживает период стагнации, зафиксировав самое низкое количество коммерческих сделок с жильём за последние 20 лет. С другой стороны, ипотечные кредиты, выдаваемые банками, достигли исторического максимума, становясь основным финансовым инструментом для приобретения жилья. Об этом заявил Вячеслав Ионицэ, эксперт IDIS «Viitorul», передает logos-pres.md.
Согласно его аналитическим данным, в 2023 г. в Молдове было заключено 36,9 тыс. коммерческих сделок с жильём, в 2024 году — 36,1 тыс. За первые девять месяцев 2025 г. было зарегистрировано всего 24,6 тыс. сделок, что является одним из самых низких показателей в истории страны.
По оценкам, 2025 г. завершится примерно с 35 тыс. сделок с недвижимостью, что станет историческим минимумом. Вячеслав Ионицэ отмечает, что в то же время число выданных ипотечных кредитов выросло с 4,1 тыс. в 2023 г., до 7,4 тыс. в 2024 г. А за девять месяцев 2025 г. их выдано уже 6360. К концу года, по его оценкам, их число достигнет в общей сложности 7,8 тыс., что станет новым рекордом для банковской системы Молдовы. Общая сумма новых выданных ипотечных кредитов также значительно выросла.
Если в 2015 г. она составляла 0,5 млрд леев, то в 2024 г. достигла 8,1 млрд леев. и дошла до 11,7 млрд леев уже в третьем квартале 2025 г. По оценке эксперта к концу года сумма новых ипотечных кредитов превысит 12 млрд леев.
Он также отмечает, что выросло соотношение ипотечных кредитов к количеству сделок с жильем — 2,7% в 2015 г. и 26,2% в третьем квартале 2025 г. и объясняет это тем, что часть граждан переходит от потребительских кредитов к ипотечным, другие берут ипотечные кредиты для целей не связанных с приобретением жилья. С рынка также уходят инвесторы, значительно сокращая количество посреднических операций.
В то же время, ограничение наличных платежей при покупке недвижимости, привело к тому, что некоторые граждане прибегают к ипотечным кредитам для легализации собственных средств.
Средняя стоимость ипотечного кредита увеличилась с 50 тыс. евро в 2024 г. до 70,6 тыс. евро в третьем квартале 2025 г. на фоне резкого роста цен на жилье и повышения процентных ставок.
В результате ужесточения денежно-кредитной политики Нацбанка средняя процентная ставка выросла с 7% в первом квартале года до 8,2% в третьем квартале. Таким образом, граждане испытывают двойное давление: рост цен на недвижимость и увеличение стоимости кредитов. Общий портфель ипотечных кредитов в банковской системе достиг 24,4 млрд леев и, как ожидается, к концу года превысит 26 млрд леев.
«Хотя молдавский рынок недвижимости сталкивается с резким сокращением числа сделок, ипотечное кредитование находится на самом высоком уровне за всю историю. Таким образом, ипотечные кредиты становятся “спасательным кругом” как для банковской системы, так и для населения, у которого нет других вариантов финансирования покупки жилья», — резюмирует Вячеслав Ионицэ.
