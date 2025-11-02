Денег нет, но вы держитесь: В Молдове зафиксировано самое низкое количество сделок с жильем, зато количество ипотечных кредитов только растет

По оценкам, 2025 г. завершится примерно с 35 тыс. сделок с недвижимостью, что станет историческим минимумом. Вячеслав Ионицэ отмечает, что в то же время число выданных ипотечных кредитов выросло с 4,1 тыс. в 2023 г., до 7,4 тыс. в 2024 г. А за девять месяцев 2025 г. их выдано уже 6360. К концу года, по его оценкам, их число достигнет в общей сложности 7,8 тыс., что станет новым рекордом для банковской системы Молдовы. Общая сумма новых выданных ипотечных кредитов также значительно выросла.