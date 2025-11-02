Ричмонд
Несовершеннолетний студент уфимского колледжа задержан за управление автомобилем без прав

В Уфе задержали несовершеннолетнего студента за рулем автомобиля.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на улице Стартовой инспекторы ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-2114. Проверка показала, что за рулем находился несовершеннолетний студент местного колледжа, у которого не было водительского удостоверения.

Молодого человека привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление ТС без прав). Автомобиль был помещен на штрафстоянку.

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о привлечении к ответственности родителей молодого человека по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

