Русский рок, четыре жены и многомиллионное наследство: 76 лет со дня рождения Градского

В том же 1980 году Градский женился на Ольге Фартышевой. Ей было двадцать лет, ему тридцать один. Этот союз оказался наиболее долговечным — они прожили вместе двадцать три года. В браке родилось двое детей: сын Даниил в 1981 году и дочь Мария в 1986 году. Даниил позже стал музыкантом и бизнесменом, работал с отцом в театре. Мария окончила МГУ, работала телеведущей и арт-менеджером. Казалось, что Градский наконец нашел свое счастье. Он редко бывал дома, постоянно находился в гастролях, разъезжая по стране и за границу, а Ольга занималась домом и детьми. Но такой расклад, видимо, не устраивал женщину. В 2001 году Ольга объявила, что уходит к другому мужчине. Инициаторкой разрыва была именно она, и развод был оформлен.