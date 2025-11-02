Ричмонд
Белорусские специалисты примут активное участие в работах по сертификации самолета «Освей»

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские специалисты примут активное участие в работах по сертификации самолета «Освей». Об этом сообщил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Игорь Голуб в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

«Но все равно, эта вся работа будет проходить по договоренности на территории и предприятиях РФ. Стояла задача — 2026−2027 год, но из-за соответствующей системы сложностей, я думаю, будет 2027−2028 год», — сказал Игорь Голуб.

По его словам, Беларусь выполнит все зависящее от нее согласно имеющимся компетенциям. «Это наша задача, это задача главы государства и правительства», — отметил он. -0-

