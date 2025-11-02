Ученые из Краснодара заложили первый питомник озимой пшеницы в Кыргызстане

Ученые «Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко» (НЦЗ) заложили в Кыргызстане первый питомник гибридизации озимой пшеницы российской селекции, сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Событие состоялось в ходе реализации национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
В торжественной закладке питомника приняли участие ведущие ученые двух стран: член-корреспондент РАН Александр Боровик из НЦЗ и представители Министерства водного хозяйства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.
Основу для будущей селекционной работы составили восемь новых сортов озимой пшеницы и один сорт озимой тритикале, предоставленные российским центром в ходе заключенного Меморандума о сотрудничестве.
Создание питомника откроет новые перспективы для кыргызских аграриев. В результате селекционной деятельности будут созданы новые сорта озимой пшеницы, адаптированные к изменяющимся климатическим условиям и особенностям почв Кыргызстана. Это важный шаг в укреплении продовольственной безопасности страны, повышении урожайности и развитии научного потенциала, — отметил директор Департамента экспертизы растениеводства и плодоовощеводства МСХ КР Бакыт Мамбетов.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.