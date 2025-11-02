Почти половина месячной нормы осадков обрушилась на Курган за 12 часов

«Сегодня в Кургане за 12 часов выпало 11 мм осадков — значительно больше прогнозов. Это примерно 40% от месячной нормы», — сообщает telegram-канал «Погода 45». В сообщении отмечается, что в осенний период резкие снегопады чаще всего связаны с прохождением небольших и компактных южных циклонов, которые формируются на линии вторжения холодного воздуха в глубине континента. Прогнозировать их точную траекторию крайне сложно из-за малых размеров — такие циклоны постоянно «плавают» в прогнозах.