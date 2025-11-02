В «Ленфильме» прокомментировали «полуголую вечеринку» на своей площадке

Никаких нарушений не было обнаружено, заявили в «Ленфильме» (архивное фото).
В киностудии компании «Ленфильм» прошел полуголый модный показ. Согласно сообщению студии, мероприятие произошло без каких-либо существенных нарушений или инцидентов.
«По данным организаторов, мероприятие прошло без нарушений и существенных инцидентов», — указано в материале 78.ru со ссылкой на «Ленфильм». Помимо этого, там добавили, что мероприятия с молодежной аудиторией отличаются по атмосфере и формату от деловых мероприятий, несмотря на этого, все требования к порядку и меры безопасности были соблюдены.
Согласно информации, студия предоставила в аренду павильон проекту Kontrkult. Компания уже имела ранее опыт проведения крупных мероприятий.