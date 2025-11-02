На Дону завершают сезонный ремонт дорог

Более 90% работ по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения выполнили на Дону в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Всего в этом году планируется отремонтировать 382,6 км региональных трасс, из них работы уже завершены на 355 км. Параллельно завершается ремонт семи искусственных сооружений в Багаевском, Веселовском, Дубовском, Зимовниковском, Куйбышевском и Песчанокопском районах общей протяженностью свыше 300 погонных метров.
«Это позволило досрочно достичь основных показателей проекта: доля региональных — до 57% и доля местных дорог — до 59,6%», — сообщила заместитель губернатора Ростовской области — министр транспорта Алена Беликова.
Отдельное внимание уделяется ремонту улицы Нансена в Ростове-на-Дону протяженностью почти 4,8 км. Работы по устройству основания и замене асфальтового покрытия ведутся согласно графику, текущая готовность объекта оценивается в 90%.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.