Звонят под видом бухгалтера и просят паспортные данные: россиян предупредили о новой схеме мошенников

Мошенники придумали новую схему по краже личных данных россиян, связываясь жертвами под видом бухгалтеров. Об этом сообщает УБК МВД России.
«Злоумышленники звонят от имени бухгалтера муниципального образования и сообщают о положенной выплате или необходимости оформить документы лично в администрации», — говорится в сообщении.
После этого, сохраняя официальный тон беседы и назначая время записи, мошенники просят у россиян продиктовать паспортные данные, которые якобы необходимы для оформления временного пропуска.
Также аферисты во время диалога пытаются выманить код авторизации или одноразовый пароль под видом записи. Если это не выходит, злоумышленники также могут связаться с жертвой под видом правоохранителей, сообщая о якобы утечке данных из-за паспортных данных, попавших в руки мошенникам.
