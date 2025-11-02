Звонят под видом бухгалтера и просят паспортные данные: россиян предупредили о новой схеме мошенников

Также аферисты во время диалога пытаются выманить код авторизации или одноразовый пароль под видом записи. Если это не выходит, злоумышленники также могут связаться с жертвой под видом правоохранителей, сообщая о якобы утечке данных из-за паспортных данных, попавших в руки мошенникам.