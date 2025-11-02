Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В лесу под Саратовом грибники обнаружили дорогие чёрные трюфели

Данный гриб является изысканным деликатесом.

Источник: Аргументы и факты

В Петровском районе Саратовской области местные жители нашли в лесу чёрные трюфели — редкий и ценный гриб, считающийся одним из самых дорогих в мире. Об этом сообщил глава района Максим Калядин в своём Telegram-канале.

«Мне в этом году не повезло с грибами — так ничего и не нашёл. А вот другим жителям Петровска улыбнулась удача. Они собрали в лесу несколько десятков трюфелей», — заявил он.

Чёрный трюфель ценится за уникальный аромат и насыщенный вкус. Он часто используется в кулинарии в сыром виде как изысканная приправа. Чаще этот гриб находят в Краснодарском крае.

Трюфель растёт под землёй, и чтобы его обнаружить, нужно искать специфические поляны с небольшими выпирающими бугорками, рассказал Калядин. Местные отмечают, что гриб выдаёт себя ярким «грибным» запахом, по которому его и можно распознать.

Ранее сообщалось, что гриб чага может применяться не только в профилактических целях, но и как вспомогательное средство при лечении онкологических заболеваний.