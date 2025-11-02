В лесу под Саратовом грибники обнаружили дорогие чёрные трюфели

В Петровском районе Саратовской области местные жители нашли в лесу чёрные трюфели — редкий и ценный гриб, считающийся одним из самых дорогих в мире. Об этом сообщил глава района Максим Калядин в своём Telegram-канале.
«Мне в этом году не повезло с грибами — так ничего и не нашёл. А вот другим жителям Петровска улыбнулась удача. Они собрали в лесу несколько десятков трюфелей», — заявил он.
Чёрный трюфель ценится за уникальный аромат и насыщенный вкус. Он часто используется в кулинарии в сыром виде как изысканная приправа. Чаще этот гриб находят в Краснодарском крае.
Трюфель растёт под землёй, и чтобы его обнаружить, нужно искать специфические поляны с небольшими выпирающими бугорками, рассказал Калядин. Местные отмечают, что гриб выдаёт себя ярким «грибным» запахом, по которому его и можно распознать.
