Милли Бобби Браун обвинила Дэвида Харбора в травле на съемках «Очень странных дел»

В начале октября певица Дарья Шиханова, более известная как Дора, пожаловалась на сталкинг после ситуации, произошедшей с ней в ее квартире в Москве. В жилище артистки проник ее фанат в костюме Человека-паука. По словам Доры, в ее квартиру 5 октября незаконно пробрался человек. Им оказался фанат певицы. Он надел костюм Человека-паука и с помощью специального оборудования спустился с крыши до этажа, на котором живет исполнительница.