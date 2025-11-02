Милли Бобби Браун обвинила Дэвида Харбора в травле на съемках «Очень странных дел»

Актриса Милли Бобби Браун обвинила своего коллегу по сериалу «Очень странные дела» Дэвида Харбора в издевательствах и травле. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.
По информации СМИ, еще до начала съемок финала популярного сериала от Netflix 21-летняя актриса подала жалобу на Харбора, в которой писала о запугиваниях и преследовании со стороны артиста. Источник сообщил, что в отношении Харбора проводилось внутреннее расследование, однако его результаты остаются неизвестными.
— Милли Бобби Браун подавала заявление об издевательствах и травле еще до начала съемок последнего сезона. Обвинений было много страниц, и расследование продолжалось несколько месяцев, — рассказал источник.
При этом ни Netflix, ни представители Дэвида Харбора, ни сама Милли Бобби Браун не комментируют эту ситуацию. Один из инсайдеров отметил, что Netflix никогда не комментирует внутренние расследования, однако само молчание компании «говорит о многом».
В начале года Дэвид Харбор также оказался в центре скандала из-за расставания с женой, певицей Лили Аллен, которая обвинила его в многочисленных интригах на стороне и выпустила музыкальный альбом, в котором подробно описала любовниц Харбора, говорится в материале.
