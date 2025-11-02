Свердловские продукты завоевали 37 золотых медалей на агровыставке УрФО

Свердловская область стала лидером на XIII Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа, завоевав 50 наград, 37 из которых — золотые. Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Победители были определены в ходе конкурса-дегустации, где оценивались состав, внешний вид и вкусовые качества продукции. Среди золотых медалистов — «Ирбитский молочный завод» с «Греческим» йогуртом и сливочным маслом, «Хладокомбинат № 3» с клубничным пломбиром с мармеладом, а также сыры компаний «Гран Рэ» и «Добрая ферма». Высшие награды также получили пастила производства «Вкусно, без сахара», цукаты из ревеня фирмы NOMAD и мясные деликатесы компаний «Сибагро» и «Мясное ремесло».
«Агропромышленный комплекс активно модернизируется, от традиционных методов ведения хозяйства мы приходим к современному и высокотехнологичному производству. Межрегиональная агропромышленная выставка продемонстрировала богатые возможности и перспективы сельскохозяйственной отрасли Уральского федерального округа. С гордостью отмечу, что участники, которые представляли на конкурсе-дегустации Свердловскую область, завоевали 50 медалей, из них 37 — золотые. Это говорит о высоком качестве продукции, которую производят в нашем регионе», — отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.