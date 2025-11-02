Свердловские продукты завоевали 37 золотых медалей на агровыставке УрФО

Победители были определены в ходе конкурса-дегустации, где оценивались состав, внешний вид и вкусовые качества продукции. Среди золотых медалистов — «Ирбитский молочный завод» с «Греческим» йогуртом и сливочным маслом, «Хладокомбинат № 3» с клубничным пломбиром с мармеладом, а также сыры компаний «Гран Рэ» и «Добрая ферма». Высшие награды также получили пастила производства «Вкусно, без сахара», цукаты из ревеня фирмы NOMAD и мясные деликатесы компаний «Сибагро» и «Мясное ремесло».