WhatsApp начал предлагать россиянам указать электронную почту для входа

WhatsApp вслед за Telegram стал предлагать россиянам указать электронную почту для входа.

Источник: Аргументы и факты

Мессенджер WhatsApp* начал предлагать ряду российских пользователей указать электронную почту для входа в аккаунт или его восстановления.

«Подтвердить по электронной почте. Используйте электронную почту для входа в аккаунт или его восстановления», — говорится в уведомлении в интерфейсе приложения над списком чатов.

До этого момента войти в WhatsApp можно было с помощью номера телефона и QR-кода.

Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram стал предлагать россиянам подтвердить адрес электронной почты при входе в аккаунт.

* Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.