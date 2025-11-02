WhatsApp начал предлагать россиянам указать электронную почту для входа

Мессенджер WhatsApp* начал предлагать ряду российских пользователей указать электронную почту для входа в аккаунт или его восстановления.
«Подтвердить по электронной почте. Используйте электронную почту для входа в аккаунт или его восстановления», — говорится в уведомлении в интерфейсе приложения над списком чатов.
До этого момента войти в WhatsApp можно было с помощью номера телефона и QR-кода.
Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram стал предлагать россиянам подтвердить адрес электронной почты при входе в аккаунт.
* Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.