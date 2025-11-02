В Волгоградской области завершается голосование за подключение к интернету

Голосование за подключение населенных пунктов к высокоскоростному мобильному интернету в ходе реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» в Волгоградской области завершится 9 ноября. Свой голос уже отдали почти 3,7 тысячи жителей. Об этом сообщили в комитете информационных технологий региона.
Проект «Устранение цифрового неравенства 2.0», реализуемый в рамках, направлен на ликвидацию цифрового разрыва между крупными городами и малыми поселениями. Он охватывает населенные пункты с численностью от 100 до 1000 человек.
Голосование проходит двумя способами: онлайн через портал госуслуг и традиционным способом — письмом через «Почту России». Активность жителей поможет определить приоритетные населенные пункты для подключения к мобильному интернету в следующем году.
После 9 ноября 2025 года все собранные данные будут обработаны для формирования окончательного перечня населенных пунктов, подлежащих подключению.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.