НХЛ оштрафовала Малкина на пять тысяч долларов за удар канадского игрока клюшкой

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин был оштрафован на пять тысяч долларов за то, что ударил клюшкой канадского защитника «Виннипега» Логана Стэнли. Об этом сообщает служба безопасности игроков лиги в социальных сетях.
Инцидент произошел в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ — Малкин, находясь за воротами соперника, нанес удар Стэнли клюшкой. После этого эпизода он получил двухминутный штраф.
В итоге встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Виннипега». Обсуждали ли произошедшее игроки между собой — неизвестно.
В начале октября вратари Андрей Мишуров из омского хоккейного клуба «Авангард» и Адам Хуска из дальневосточного «Адмирала» устроили потасовку во время матча Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Оба игрока получили по пять минут штрафа за драку, после чего вратари были заменены: Дмитрий Шугаев вышел на лед вместо Хуски, а Никита Серебряков заменил Мишурова.
Мишуров назвал драку «незакрытым гештальтом». Хуска же назвал произошедшее «неплохим боем». По словам вратаря, никаких претензий между ними не осталось, а после драки они пожали друг другу руки.