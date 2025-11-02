НХЛ оштрафовала Малкина на пять тысяч долларов за удар канадского игрока клюшкой

В начале октября вратари Андрей Мишуров из омского хоккейного клуба «Авангард» и Адам Хуска из дальневосточного «Адмирала» устроили потасовку во время матча Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Оба игрока получили по пять минут штрафа за драку, после чего вратари были заменены: Дмитрий Шугаев вышел на лед вместо Хуски, а Никита Серебряков заменил Мишурова.