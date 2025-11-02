Кадеты из Майкопа познакомились с работой региональной телерадиокомпании

Мероприятие было организовано для того, чтобы будущие следователи познакомились с миром журналистики и узнали о механизмах работы средств массовой информации. В ходе визита сотрудники ГТРК «Адыгея» рассказали школьникам о полном цикле создания новостных программ — от подготовки сюжетов и монтажа до выхода в эфир. Особый акцент был сделан на важности взаимодействия между правоохранительными органами и СМИ.