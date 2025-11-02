Кадеты из Майкопа познакомились с работой региональной телерадиокомпании

Учащиеся кадетского класса Следственного комитета РФ из лицея № 8 им. Жени Попова в Майкопе Республики Адыгеи посетили с экскурсией региональную телерадиокомпанию в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона.
Мероприятие было организовано для того, чтобы будущие следователи познакомились с миром журналистики и узнали о механизмах работы средств массовой информации. В ходе визита сотрудники ГТРК «Адыгея» рассказали школьникам о полном цикле создания новостных программ — от подготовки сюжетов и монтажа до выхода в эфир. Особый акцент был сделан на важности взаимодействия между правоохранительными органами и СМИ.
Кадеты не только получили теоретические знания, но и примерили на себя роль репортеров. Они попрактиковались в создании репортажей и проведении интервью, что позволило им по-новому взглянуть на свою будущую профессию.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.