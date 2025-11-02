В Солтонском районе Алтайского края открылся пункт проката детских товаров

Пункт проката в Солтонском районе — один из десяти, открывшихся в этом году на территории Алтайского края. Социальная услуга не только помогает сэкономить средства, но и способствует созданию поддерживающей среды для родителей, укрепляя социальные связи и взаимопомощь в сообществе.