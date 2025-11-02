В Солтонском районе Алтайского края открылся пункт проката детских товаров

Бесплатный пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных и детей до 1,5 лет начал работу на базе комплексного центра социального обслуживания населения в Солтонском районе Алтайского края, сообщили в министерстве социальной защиты региона. Новый сервис стал частью мер поддержки молодых семей в ходе реализации национального проекта «Семья».
Теперь родители могут получить во временное пользование такие востребованные вещи, как стульчики для кормления, прогулочные коляски и другие товары для детей. Эта инициатива призвана значительно снизить финансовую нагрузку на молодые семьи, особенно проживающие в сельской местности.
Пункт проката в Солтонском районе — один из десяти, открывшихся в этом году на территории Алтайского края. Социальная услуга не только помогает сэкономить средства, но и способствует созданию поддерживающей среды для родителей, укрепляя социальные связи и взаимопомощь в сообществе.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.