«Стратегическая разведка». Дала ли Америке козыри встреча Трампа и Си Цзиньпина

По мнению эксперта, встреча двух лидеров в плане козырей ничего не принесла для Америки. «По сути дела, это была стратегическая разведка, ведь после 2019 года они не встречались. Сейчас они проконтактировали, пообщались, но это больше была стратегическая разведка. Нет заявлений, нет подписанных документов и меморандумов. То есть все те инсайды, которые допускались перед встречей, по сути, мыслями вслух и остались. Практических шагов не видно», — указал на факты Александр Тищенко.