«Стратегическая разведка». Дала ли Америке козыри встреча Трампа и Си Цзиньпина

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА назвал встречу американского и китайского лидеров стратегической разведкой.
По мнению эксперта, встреча двух лидеров в плане козырей ничего не принесла для Америки. «По сути дела, это была стратегическая разведка, ведь после 2019 года они не встречались. Сейчас они проконтактировали, пообщались, но это больше была стратегическая разведка. Нет заявлений, нет подписанных документов и меморандумов. То есть все те инсайды, которые допускались перед встречей, по сути, мыслями вслух и остались. Практических шагов не видно», — указал на факты Александр Тищенко.
Подытоживая результаты встречи двух президентов, спикер уточнил, что Китай получил очередную возможность продемонстрировать свою державную субъектность. «Он продемонстрировал, что он держава, Китай на мелочи не поведется. И то, что Трамп сбросил процентные ставки, выдает то, что нет сегодня козырей у американцев против китайской политики», — заключил он. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.