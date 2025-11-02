Аквагрим, белка и ходулисты: что еще будет перед матчем «Ротора» и «Арсенала»

Также для болельщиков организуют выступление кавер-группы, на территории будут работать фото и киберзоны, секция по рисованию плакатов, экспозиция автомобилей. Ходулисты, человек-газон и белка с удовольствием сфотографируются со зрителями. А перед стадионом профессионалы скорой помощи из Ннеотложки проведут мастер-класс по сердечно-лёгочной реанимации.