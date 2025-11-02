Ричмонд
Аквагрим, белка и ходулисты: что еще будет перед матчем «Ротора» и «Арсенала»

В СК «Ротор» опубликовали программу предматчевых активностей перед игрой «Ротора» и «Арсенала», которая начнется 3 ноября в 16−00 ч. на «Волгоград Арене».

Источник: v102

Защитник сине-голубых Николай Покидышев раздаст автографы и сфотографируется со всеми желающими. Автограф-сессия начнётся на площади перед стадионом в 14:30 ч.️

Также для болельщиков организуют выступление кавер-группы, на территории будут работать фото и киберзоны, секция по рисованию плакатов, экспозиция автомобилей. Ходулисты, человек-газон и белка с удовольствием сфотографируются со зрителями. А перед стадионом профессионалы скорой помощи из Ннеотложки проведут мастер-класс по сердечно-лёгочной реанимации.

Болельщиков просят прийти на матч заранее, а, чтобы быстрее пройти через турникеты, лучше иметь при себе распечатанный билет.

Напомним, завтра волгоградский клуб примет дома соперника из Тулы.