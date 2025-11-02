Ричмонд
AP: В Огайо произошла стрельба на вечеринке подростков, ранены девять человек

Стрельба произошла в арендованном на день рождения доме в штате Огайо, обстоятельства произошедшего уточняются.

Источник: Комсомольская правда

Девять человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла на вечеринке подростков в американском штате Огайо. Об этом сообщает издание Associated Press со ссылкой на заявление местных правоохранительных органов.

Согласно источнику, инцидент произошел на территории арендованного дома, где проходила вечеринка в честь дня рождения одного из подростков. Многие из присутствующих на мероприятии были младше 18 лет.

Издание не уточняет, что послужило началом перестрелки, обстоятельства и причины произошедшего выясняются. О задержании кого-либо по подозрению в начале стрельбы информации также нет.

Ранее KP.RU сообщал, что четыре человека погибли и не менее 12 получили ранения в результате стрельбы в американском штате Миссисипи.