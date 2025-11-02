«Минсктранс» сказал о потерях от отмены рейсов в страны Балтии и пассажиропотоке

Ранее мы писали, что правительство Беларуси приняло вынужденные ответные меры на закрытие Литвой границы — сначала без предупреждения, а потом и официально. Речь идет про ограничения, по которым грузовые автомобили, тягачи и прицепы (полуприцепы) с литовской регистрацией могут передвигаться только на белорусско-литовском участке границы.