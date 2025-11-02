«Минсктранс» сказал о потерях от отмены рейсов в страны Балтии и пассажиропотоке

Заместитель генерального директора «Минсктранс» Роман Пранович сказал в эфире телеканала СТВ о потерях предприятия от отмены рейсов в страны Балтии, а также оценил пассажиропоток на них.
Ранее «Комсомолка» писала, что «Минсктранс» отменил до 30 ноября маршруты в Вильнюс, Каунас, Ригу из-за закрытия Литвой границы. Это связано с тем, что Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью до названной выше даты.
Говоря о вынужденной отмене автобусного сообщения с Литвой, Пранович высказал надежду, что «дальше будет принято какое-то другое решение и рейсы будут возобновлены».
«Нашим предприятием через погранпереход Беларусь — Литва выполнялось шесть рейсов ежесуточно. Рейс был неплохой, пассажиропоток на нем был хороший, поэтому однозначно часть доходов предприятие недополучит», — добавил замглавы «Минсктранса».
Ранее мы писали, что правительство Беларуси приняло вынужденные ответные меры на закрытие Литвой границы — сначала без предупреждения, а потом и официально. Речь идет про ограничения, по которым грузовые автомобили, тягачи и прицепы (полуприцепы) с литовской регистрацией могут передвигаться только на белорусско-литовском участке границы.
Также сообщалось, что Польша готовится открыть два пункта пропуска на границе с Беларусью в ноябре.