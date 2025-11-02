В Тюмени подвели итоги 12-го сезона «Кванторианских каникул»

Образовательная смена «Кванторианские каникулы» завершилась в Тюмени в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили во Дворце творчества и спорта «Пионер» Тюменской области.
В течение пяти дней 70 учащихся из 11 муниципальных округов региона работали над проектами в сфере нанотехнологий, биотехнологий, геоинформационных систем и альтернативной энергетики. Программа включала не только проектные лаборатории, но и экскурсии на предприятия, а также познавательные и спортивные мероприятия.
Итогом смены стал фестиваль «Квантофест», где команды представили разработанные решения. Первое место занял проект «Ясный свет» — светофор для людей с дальтонизмом. Второе место получила система мониторинга свалок с помощью дронов, третье — удобрение на основе сенной палочки для роста растений. Следующая образовательная смена «Кванторианских каникул» запланирована на весну 2026 года.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.