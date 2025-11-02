Пушилин: Бои идут в городской черте Константиновки

Боестолкновения уже происходят в городской зоне Константиновки. Российские военные получают все больше возможностей для того, чтобы активно вытеснять противника. Об этом в воскресенье, 2 ноября, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
— Константиновское направление: бой идет также уже на окраине Константиновки, в городской черте. И все больше наши подразделения имеют возможность уже подходить для того, чтобы начать полноценно выдавливание противника и перемалывание в самой Константиновке, — заявил он в своем Telegram-канале.
20 октября Денис Пушилин сообщил, что российские бойцы заходят на границы Константиновки в регионе. По словам главы региона, это является предвестником уже предстоящих городских боев за освобождение населенного пункта, что и произошло.
Еще до этого появлялись сообщения о том, что украинская армия захватила власть в Константиновке, так как гражданская власть сбежала из города. 11 октября стало известно, что российские военные уже вошли на окраины пункта. По словам военного эксперта Андрея Марочко, ожесточенные бои на восточных окраинах Константиновки идут с 10 октября.
Тем временем внутри самого населенного пункта ситуация тяжелая. По словам Марочко, солдаты Вооруженных сил Украины открывают огонь по мирным жителям Константиновки, были факты расстрелов и мародерства.