Пушилин: Бои идут в городской черте Константиновки

— Константиновское направление: бой идет также уже на окраине Константиновки, в городской черте. И все больше наши подразделения имеют возможность уже подходить для того, чтобы начать полноценно выдавливание противника и перемалывание в самой Константиновке, — заявил он в своем Telegram-канале.