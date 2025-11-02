Школьники Кузбасса заглянули за кулисы Прокопьевского драмтеатра

Профориентационная экскурсия для 30 школьников-активистов Движения первых прошла в Прокопьевском драматическом театре Кузбасса, сообщили в организационно-координационном отделе управления образования администрации Прокопьевского муниципального округа. Мероприятие организовано в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети».
Ребята не просто узнали историю театра, но и смогли пройти в его святая святых — гримерные комнаты и постановочные цеха. Сотрудники театра подробно рассказали и показали, как рождается спектакль: от создания костюмов и декораций до работы осветителей и звукорежиссеров.
Особенный восторг у гостей вызвала возможность примерить театральные костюмы, рассмотреть реквизит и даже разыграть небольшие сценки прямо на сцене. Подобные профориентационные экскурсии помогают школьникам по-новому взглянуть на мир профессий и задуматься о карьере в сфере культуры.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.