ГТК: переориентация грузовых потоков увеличила очереди на оставшихся пунктах пропуска

Андрей Большаков отметил, что в связи с переориентацией грузопотока и изменением маршрутов перевозчики начали обращаться в таможню для изменения места доставки и выбора иного пункта пропуска. «За последние три дня в белорусскую таможню поступило около 150 обращений от перевозчиков о смене пунктов пропуска с “Беняконей” и “Каменного Лога” на “Григоровщину” и “Козловичи” с целью обеспечить доставку товаров конечному потребителю в Европейском союзе», — сказал он.