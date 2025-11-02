ГТК: переориентация грузовых потоков увеличила очереди на оставшихся пунктах пропуска

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переориентация грузовых потоков привела к увеличению очередей на оставшихся пунктах пропуска. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал заместитель председателя Государственного таможенного комитета Андрей Большаков, сообщает БЕЛТА.
Андрей Большаков отметил, что в связи с переориентацией грузопотока и изменением маршрутов перевозчики начали обращаться в таможню для изменения места доставки и выбора иного пункта пропуска. «За последние три дня в белорусскую таможню поступило около 150 обращений от перевозчиков о смене пунктов пропуска с “Беняконей” и “Каменного Лога” на “Григоровщину” и “Козловичи” с целью обеспечить доставку товаров конечному потребителю в Европейском союзе», — сказал он.
По словам зампредседателя, объявление польской стороны о возможном открытии новых пропускных пунктов должно упростить пересечение границы между Беларусью и Польшей. Особенно это актуально для жителей Гродно и для грузов, проходящих через пункт пропуска «Козловичи», который сейчас является единственным грузовым пунктом на белорусско-польской границе. Там сегодня стоит около 3 тыс. грузовиков, ожидающих въезда в Польшу.
«Переориентация грузовых потоков уже произошла, что привело к значительному увеличению очередей у оставшихся двух пунктов пропуска — “Григоровщины” и “Козловичей”. Всего насчитывается около 4 тыс. грузовых автомобилей, из которых более 3 тыс. только в “Козловичах”, — подчеркнул Андрей Большаков. -0-
Скриншот видео телеканала СТВ.