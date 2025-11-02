ГПК: в этом году случаев использования метеозондов в противоправной деятельности стало значительно больше

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году случаев использования метеозондов в противоправной деятельности стало значительно больше. Об этом рассказал в эфире телеканала СТВ заместитель начальника главного управления — начальник управления предварительного расследования и правового обеспечения оперативной деятельности Госпогранкомитета Николай Борейко, сообщает БЕЛТА.
«С 2021—2023 годов мы отмечаем существенное ухудшение взаимодействия с литовскими коллегами. В частности, хотелось бы отметить, что по инициативе литовской стороны было прекращено действие ряда международных соглашений с Республикой Беларусь, например по трансграничным вопросам, трансграничному сотрудничеству, а также межведомственных соглашений между Государственным пограничным комитетом и Службой охраны государственной границы при МВД Литовской Республики. Прежде всего это касается обмена информацией, порядка расследования пограничных инцидентов и взаимодействия между подразделениями криминальной разведки и оперативными подразделениями нашего ведомства», — рассказал Николай Борейко.
Впервые с использованием метеозондов в противоправной деятельности Беларусь столкнулась примерно в начале 2024 года. «Впоследствии эта деятельность либо активизировалась, либо мы стали лучше выявлять нарушения, о чем свидетельствует информация, которую мы публикуем в средствах массовой информации о таких задержаниях. Если в 2024 году мы сообщили о двух таких эпизодах (хотя их намного больше), то в этом году уже в 11 случаях публиковалась информация о наиболее ярких и очевидных нарушениях: задерживались большое количество метеозондов, баллонов с гелием и водородом, а также лица, пытавшиеся осуществить противоправную деятельность», — отметил он.
Метеозонд — это воздушный шар с оболочкой, которая может иметь белый или серый цвет в зависимости от производителя. Он наполняется водородом или гелием и, используя законы физики, поднимается в воздушное пространство и летит по ветру. Когда метеозонд достигает своей точки, он либо приземляется, либо лопается, а прикрепленное к нему оборудование опускается на парашюте. «Оно оснащается GPS-трекерами, и во всех случаях задержанных метеозондов и беспилотных летательных аппаратов отмечено наличие GPS-трекеров с сим-картами литовских мобильных операторов связи. Это указывает на то, что в этой деятельности заинтересованы лица, проживающие на территории Литовской Республики и в целом стран Европейского союза, которые получают из Республики Беларусь товарно-материальные ценности для последующей реализации уже в своих странах», — пояснил Николай Борейко. -0-
Скриншот видео СТВ.