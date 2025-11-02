ГПК: в этом году случаев использования метеозондов в противоправной деятельности стало значительно больше

Метеозонд — это воздушный шар с оболочкой, которая может иметь белый или серый цвет в зависимости от производителя. Он наполняется водородом или гелием и, используя законы физики, поднимается в воздушное пространство и летит по ветру. Когда метеозонд﻿ достигает своей точки, он либо приземляется, либо лопается, а прикрепленное к нему оборудование опускается на парашюте. «Оно оснащается GPS-трекерами﻿, и во всех случаях задержанных метеозондов﻿ и беспилотных летательных аппаратов отмечено наличие GPS-трекеров﻿ с сим-картами литовских мобильных операторов связи. Это указывает на то, что в этой деятельности заинтересованы лица, проживающие на территории Литовской Республики и в целом стран Европейского союза, которые получают из Республики Беларусь товарно-материальные ценности для последующей реализации уже в своих странах», — пояснил Николай Борейко. -0-