В Республике Коми открылось отделение Всероссийского общества инвалидов

Усинское отделение Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) открылось после капитального ремонта 15 октября, сообщили в администрации муниципального образования городского округа «Усинск» Республики Коми. Работы провели в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
На открытии присутствовали первый заместитель руководителя администрации округа «Усинск» Татьяна Анисимова и депутат государственного совета Республики Коми Юрий Лодыгин. Гостей и активистов ВОИ встретили традиционным караваем. На празднике также показали музыкальные номера.
Дизайн сочетает в себе современные удобства с учетом необходимого функционала и красоту северного колорита. Мебель и помещение теперь стали светлыми, а на стенах появились узорные вставки. Там активисты регулярно собираются, занимаются рукоделием, создавая поделки, и тренируются. В отделении Усинска проходят подготовки к адаптивным спортивным соревнованиям регионального и федерального уровня.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.