В Гулькевичском районе Кубани открыли обновленный сквер

Обновленный сквер с детскими площадками и световой инсталляцией открыли после комплексного благоустройства в поселке Венцы Гулькевичского района Краснодарского края. Работы проведены в ходе национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ региона.
На обновленной территории по улице Советской смонтировали новое освещение, оборудовали пешеходные зоны и установили малые архитектурные формы. Для детей обустроили три игровые площадки с безопасным резиновым покрытием. Также в сквере провели озеленение. Особой достопримечательностью пространства стала световая объемно-декоративная конструкция «Ель».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.