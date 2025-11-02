В Чувашии пройдет образовательный марафон для предпринимателей

Образовательный марафон для представителей малого и среднего предпринимательства пройдет с 11 ноября по 1 декабря в Чувашии по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре «Мой бизнес».
«Программа охватывает самые востребованные темы: участникам расскажут о нюансах защиты интеллектуальной собственности, разберут требования законодательства в сфере закупок, бухгалтерского и налогового учета, обсудят новые подходы к охране труда и бережливому производству», — рассказали организаторы.
Отмечается, что особое внимание будет уделено требованиям в сфере пищевой безопасности, в том числе обучению стандартам системы ХАССП — она обязательна к использованию в пищевой промышленности. Участие в марафоне бесплатное, необходима регистрация по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.