Подозревали Пугачеву: почему Ирина Понаровская на долгие годы исчезла с экранов

В свежем выпуске «Ну-ка, все вместе!» певец Сергей Лазарев поделился своим особым отношением к певице Ирине Понаровской. Он признался, что выступление конкурсанта напомнило ему о заслуженной артистке, которую музыкант назвал невероятной женщиной. 72-летняя певица прекрасно выглядит для своих лет и продолжает творческую карьеру, несмотря на страшную трагедию, пережитую в сентябре 2024 года, когда скончался ее сын Энтони. Как сейчас живет Понаровская — в материале «Вечерней Москвы».
Исчезла со сцены.
В 1980—1990-х годах карьера Понаровской была на пике. Она была желанным гостем телепередач, выпускала новые песни и организовывала выступления. Однако в самом конце XX века певица вдруг стала постепенно уходить в тень: она решила попробовать себя в бизнесе. Музыкальная карьера начала отходить на второй план. Понаровская открыла в Москве собственное ателье, а через несколько лет — Дом моды в Нью-Йорке. Она придумывала костюмы для постановок бродвейских театров. Также артистка руководила собственным имидж-агентством «Пространство стиля».
После выхода в 2008 году альбома «Поет Ирина Понаровская» у артистки наступил долгий период молчания. Он прервался только в 2020 году, когда она выпустила сборник The Best, а еще через год — «Все лучшее для вас» и сингл «Я до слез люблю тебя».
О том, куда «пропала» Понаровская, ходили разные слухи и домыслы. В 2017 году некоторые источники утверждали, что певица перестала выходить на связь с близкими, но вскоре артистка опровергла эту информацию через своего концертного директора.
Много лет Понаровская провела в Эстонии. Правду о том, почему она ушла в тень, певица раскрыла только в 2021 году: оказалось, она перенесла микроинсульт и какое-то время была вынуждена передвигаться на ходунках.
— Когда сегодня я где-то в случайных комментариях читаю: «Ну, конечно! Наверное, из-за границы приехала, деньги закончились! Надо заработать, на пластику не хватает!». А то, что у меня одна сторона лица вообще не работает? И этого никто не видел! У меня все лицо было опущено вниз, я оглохла на правое ухо, — призналась певица.
«Эх, раз да еще раз!»: почему звезды 90-х массово возвращаются на сцену.
Ходили слухи, что к исчезновению Понаровской со сцены была причастна певица Алла Пугачева. Якобы Примадонна устранила «соперницу». Отношения между артистками давно были натянутыми. Понаровская потом признавалась, что общение с Примадонной все годы было сложным. Певице не нравилось, как та подкалывала ее в телеэфирах: «Кто это? Кто эта красивая женщина? Ирочка! Понаровская!». К тому же она осуждала Примадонну за «пафос и напыщенность».
— Была неприятная ситуация, со мной говорили как с эдакой слегка чокнутой: «Ой, а кто это? Ой, да что вы? Да не голубая ли кровь у вас? Иди к своим царям и прадедам», — делилась Понаровская.
Слухи о том, что Пугачева была причастна к ее уходу со сцены и в целом враждовала с ней, певица отрицала:
— Я не вела никаких расследований, у меня нет врагов, но Алла меня подкалывала — и не один раз. А перекрывала ли она кислород и были ли у нее такие возможности, не знаю. Я занималась делом. Соперничества не было, я в спорт на сцене не играю, это неправильно.
В 2022 году артистка выпустила автобиографию под названием «Честно говоря», в которой она «прошлась» по звездам шоу-бизнеса. Особенно досталось Пугачевой.
— Как известно, девушку можно вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывезешь… И не важно, какая у человека фамилия — Пугачева это или Шерон Стоун… для меня она деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то что живет в замке, — написала Понаровская.
Пугачева ответила на это спустя время, не упоминая имя певицы.
«Заказала» убийство и потеряла антиквариат: в чем обвиняют Пугачеву.
— Меня все время спрашивают, почему я не реагирую на какие-то дурные высказывания в мой адрес. Я просто знаю одно правило: не надо мстить подлым людям. Надо быть просто счастливой, и они этого не переживут, — заявила Примадонна.
Еще в 2018 году Понаровская признавалась, что хотела бы вернуться на большую сцену. Ее желание реализовалось в 2022 году: певица приняла участие в шоу «Маска» и дала большой сольный концерт в Москве.
Следующее крупное выступление артистка провела в 2023 году на свой день рождения в Санкт-Петербурге. А в 2025 году певица вошла в жюри шоу «ВИА Суперстар!».
Сейчас же она уделяет время внукам, но и продолжает концертную деятельность и оценивает выступления участников «ВИА Суперстар!».
Смерть единственного сына.
Вечером 19 сентября 2024 года Энтони Родд, сын Понаровской от ее второго мужа, джазового певца Вейланда Родда-старшего, был дома вместе с женой Анной и детьми Эриком и Шарлоттой. После ужина он по своему обыкновению отправился принимать контрастный душ, а остальные члены семьи легли спать. Около 5 часов утра супруга Родда проснулась от звука воды.
— Спокойно заснула, а примерно в пять часов утра проснулась. Смотрю — мужа нет, и слышу, что вода в ванной льется. Забежала, а Энтони в пустой ванне лежит, горячая вода из крана течет, он не двигается. Я на ноге еще ссадину увидела, наверное, как стоял, так и упал, — вспоминала о трагедии Анна.
Причиной смерти сына Понаровской стала острая сердечная недостаточность, хотя он никогда не жаловался на здоровье. Ему было всего 39 лет. Певица никак не комментировала новость о гибели Энтони. Известно, что прощание с ним было закрытым — присутствовали только друзья и близкие.
— Никто не слышал о проблемах со здоровьем, тем более с сердцем. Чтобы не было сплетен — Энтони был непьющим человеком, абсолютно никаких вредных привычек, — делились его знакомые.
Ирина Понаровская: Мое возвращение — слишком большое преувеличение.
В ноябре 2024 года Понаровская вышла на связь с поклонниками.
— Как бы ни била меня жизнь порой, не давая сил подняться… Какие бы испытания ни ждали меня впереди… Я выживу… Я научилась выживать! Я снова выхожу на сцену… Ради любви к своей семье, друзьям и поклонникам, — написала она в социальной сети.
В марте 2025 года, спустя полгода после трагедии, певица призналась: потеря сына заставила ее многое переосмыслить в своей жизни. Пока Понаровской сложно понять, за что судьба уготовила ей пережить собственного ребенка. Жить после страшной утраты оказалось очень тяжело. Свое утешение певица нашла во внуках.
— Сердца нет, а голова есть. Но если мне продиктовано просыпаться, я не знаю, как называется теперь мое существование, но оно называется как-то, значит, надо что-то делать. Лечь и умирать проще всего. Я хочу увидеть взрослеющих деток, — сказала артистка.
В память о сыне Понаровская выпустила песню «Мой ангел».
Ранее «Вечерняя Москва» узнала у детского и семейного психолога Натальи Наумовой, как родителям пережить смерть ребенка.