Госпогранкомитет Беларуси раскрыл случаи выявления нарушений с метеозондами на границе

Также мы рассказывали, что правительство Беларуси приняло вынужденные ответные меры на закрытие Литвой границы — сначала без предупреждения, а потом и официально. Речь идет про ограничения, которые затрагивают грузовые автомобили, тягачи и прицепы (полуприцепы) с литовской регистрацией. Их движение ограничивается белорусско-литовским участком границы. Также сообщалось, что Польша готовится открыть два пункта пропуска на границе с Беларусью в ноябре.