Госпогранкомитет Беларуси раскрыл случаи выявления нарушений с метеозондами на границе

Начальник управления предварительного расследования и правового обеспечения оперативной деятельности Государственного пограничного комитета Беларуси Николай Борейко раскрыл в эфире телеканала СТВ случаи выявления нарушений с метеозондами на границе.
По его словам, первые случаи использования метеозондов в противоправных действиях были отмечены пограничниками Беларуси в начале 2024 года. Николай Борейко отметил:
«В 2024 году мы дали сведения по двум таким эпизодам, хотя их намного больше, то в этом году уже в 11 случаях публиковали информацию о наиболее ярких, явных, очевидных нарушениях».
Представитель ГПК страны говорит, что в 2025-м задерживалось большое количество метеозондов, как и баллонов с гелием (водородом) для их работы.
«И задерживались лица, которые пытались осуществить такую противоправную деятельность, — добавил Борейко. — Можно сказать, в последующем эта деятельность активизировалась, а можно, что мы стали лучше работать в этой сфере, выявлять нарушения. О чем свидетельствует и информация, которую даем в СМИ о таких задержаниях».
Ранее «Комсомолка» писала, что Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью до 30 ноября 2025-го. Названная причина — метеозонды с контрабандным грузом из Беларуси.
Также мы рассказывали, что правительство Беларуси приняло вынужденные ответные меры на закрытие Литвой границы — сначала без предупреждения, а потом и официально. Речь идет про ограничения, которые затрагивают грузовые автомобили, тягачи и прицепы (полуприцепы) с литовской регистрацией. Их движение ограничивается белорусско-литовским участком границы. Также сообщалось, что Польша готовится открыть два пункта пропуска на границе с Беларусью в ноябре.