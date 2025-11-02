В Карелии запустили «Школу блогеров» для молодежи

Его цель — помочь молодым людям развить навыки создания качественного контента и построить личный бренд в интернете. Обучение в школе состоит из двух этапов. Сначала участники проходят заочный курс, который включает серию видеоуроков по актуальным темам: основы фотографии, дизайна, сторителлинга и видеопроизводства. Вторым этапом станет очный форум, запланированный на ноябрь, где можно будет применить знания на практике и пообщаться с экспертами.