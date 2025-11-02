В Карелии запустили «Школу блогеров» для молодежи

Новый образовательный проект для начинающих авторов — «Школа блогеров» — стартовал в Республике Карелия в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы региона.
Его цель — помочь молодым людям развить навыки создания качественного контента и построить личный бренд в интернете. Обучение в школе состоит из двух этапов. Сначала участники проходят заочный курс, который включает серию видеоуроков по актуальным темам: основы фотографии, дизайна, сторителлинга и видеопроизводства. Вторым этапом станет очный форум, запланированный на ноябрь, где можно будет применить знания на практике и пообщаться с экспертами.
Чтобы присоединиться к проекту, необходимо зарегистрироваться до 17 ноября, просмотреть обучающие видео и выполнить задания. Самые активные и креативные участники получат сувенирную продукцию, а лучшие из них — специальные подарки и возможность попасть на очный форум.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.