В селе Карпово Второе Алтайского края открылась современная амбулатория

Новую врачебную амбулаторию, построенную в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», открыли в селе Карпово Второе Краснощековского района Алтайского края. Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Медицинское учреждение площадью 252 кв. метра оснащено кабинетами врачей, дневным стационаром, стоматологией и акушерско-гинекологическим кабинетом. Амбулатория будет обслуживать около 1200 жителей трех соседних сел, включая пожилых людей, нуждающихся в регулярном наблюдении.
Отметим, в регионе уже открыли 22 фельдшерско-акушерских пункта и поликлинику в Ребрихе. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще шесть ФАПов, две амбулатории в селах Черемное и Фирсово и поликлинику в Алейске.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.