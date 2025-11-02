«Надеемся на скорое решение этой ситуации». Минсвязи об ограничениях интернета и СМС в роуминге

Голосовая связь полностью сохраняется, но на 24 часа вводится «фильтр», который блокирует доступ к передаче данных, то есть к интернету. «Это тяжело, особенно если человек приезжает всего на сутки. Он остается только с голосовой связью — можно позвонить и сказать, что все в порядке, но жить только голосовой связью сегодня трудно. Оторвать человека от социальных сетей на сутки — это испытание, ведь люди привыкли быть в информационном пространстве постоянно. Мы работаем с регулятором России и надеемся найти решение для скорейшего снятия этого ограничения», — подчеркнул замминистра.