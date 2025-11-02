«Надеемся на скорое решение этой ситуации». Минсвязи об ограничениях интернета и СМС в роуминге

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач в эфире телеканала СТВ прокомментировал ситуацию с введением Россией ограничений интернета и СМС в роуминге, сообщает БЕЛТА.
«Что касается ограничений, введенных Российской Федерацией, для нас это решение было неожиданным, как и для регуляторов России. Оно принималось органами, ответственными за национальную безопасность. Интернет приносит пользу, но современные технологии могут нанести вред. Сейчас часто используют устройства с сим-картами для управления беспилотниками. Российская сторона из соображений безопасности ограничила оказание услуг», — отметил Павел Ткач.
Как в Беларуси развивают инфраструктуру сотовой связи, рассказали в профильном ведомстве.
Голосовая связь полностью сохраняется, но на 24 часа вводится «фильтр», который блокирует доступ к передаче данных, то есть к интернету. «Это тяжело, особенно если человек приезжает всего на сутки. Он остается только с голосовой связью — можно позвонить и сказать, что все в порядке, но жить только голосовой связью сегодня трудно. Оторвать человека от социальных сетей на сутки — это испытание, ведь люди привыкли быть в информационном пространстве постоянно. Мы работаем с регулятором России и надеемся найти решение для скорейшего снятия этого ограничения», — подчеркнул замминистра.
С 6 октября 2025 года со стороны государственных органов Российской Федерации введены регуляторные ограничения по условиям предоставления услуг связи на территории России. Российские операторы связи ввели обязательную 24-часовую блокировку услуг передачи данных и СМС для всех абонентов в роуминге, регистрирующихся в сетях российских операторов связи. -0-
Скриншот видео телеканала СТВ.