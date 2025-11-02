Петербурженка победила в олимпиаде учителей начальных классов

Учительница начальных классов школы № 311 Фрунзенского района Санкт-Петербурга Мария Богатырева стала абсолютным победителем VIII Всероссийской олимпиады педагогов начальной школы «Мой первый учитель». Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в городском комитете по образованию.
Финал конкурса проходил с 28 по 31 октября в Калужском государственном университете им. К. Э. Циолковского. В очном этапе олимпиады участвовали 34 педагога из 19 регионов России. Конкурсанты представляли свои проекты в трех номинациях, демонстрируя профессиональное мастерство в ходе презентаций, мастер-классов и педагогических дебатов.
Мария Богатырева одержала победу в номинации «Социально-воспитательная деятельность и взаимодействие с учреждениями культурной и социальной сфер», после чего была признана абсолютным победителем всего конкурса. В течение следующего года петербургская учительница будет представлять интересы педагогов в органах власти в статусе советника председателя Общероссийского профсоюза образования.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.