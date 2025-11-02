Ваня Дмитриенко рассказал о непристойных предложениях от взрослых фанаток

Российский певец и актер Ваня Дмитриенко признался, что часто получает сообщения от взрослых фанаток, которые содержат непристойные предложения. Об этом артист рассказал в эфире «Шоу Воли».
«Ну, очень разное, то есть как бы какие-то предложения, в таком как бы плане. Многое в таком, сексуализированном ключе», — поделился певец.
Как подчеркнул 20-летний Дмитриенко, подобные проявления внимания от женщин постарше ставят его неловкое положение. По словам артиста, всеобщая популярность может приносить не только успех и признание поклонников, но и ситуации, к которым не каждый и не всегда окажется готов.
Ранее KP.RU сообщал, что Ваня Дмитриенко подтвердил свой роман с актрисой Анной Пересильд, об отношениях которых пользователи спорили последние полгода. До этого звезд застали за «скромным поцелуем» на праздновании 16-летия Пересильд.