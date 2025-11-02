Ваня Дмитриенко рассказал о непристойных предложениях от взрослых фанаток

Как подчеркнул 20-летний Дмитриенко, подобные проявления внимания от женщин постарше ставят его неловкое положение. По словам артиста, всеобщая популярность может приносить не только успех и признание поклонников, но и ситуации, к которым не каждый и не всегда окажется готов.