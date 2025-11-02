Донские МФЦ в четвертый раз признаны лучшими в России

Ростовская область вновь стала лидером федерального конкурса «Лучший многофункциональный центр России», победив в двух ключевых номинациях, что соответствует целям нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Донские МФЦ четвертый год подряд подтверждают высочайшее качество работы, заняв первое место в номинациях «Лучшая региональная сеть МФЦ» (для крупных сетей) и «Лучший проект МФЦ». В конкурсе участвовали офисы из Ростова-на-Дону, Волгодонска, Донецка и Мясниковского района.
«Актуальность нашей модели оценил Президент Владимир Путин — на августовской встрече он предложил такие механизмы совершенствовать и тиражировать на всю страну. Разработка получила положительные отзывы Минобороны и Минэкономразвития. За время работы проекта, его запустили в августе 2024 года, сотрудники МФЦ помогли получить помощь более чем 4000 заявителей — это и наши бойцы, и их близкие», — отметил губернатор Юрий Слюсарь.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.