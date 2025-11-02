Донские МФЦ в четвертый раз признаны лучшими в России

«Актуальность нашей модели оценил Президент Владимир Путин — на августовской встрече он предложил такие механизмы совершенствовать и тиражировать на всю страну. Разработка получила положительные отзывы Минобороны и Минэкономразвития. За время работы проекта, его запустили в августе 2024 года, сотрудники МФЦ помогли получить помощь более чем 4000 заявителей — это и наши бойцы, и их близкие», — отметил губернатор Юрий Слюсарь.