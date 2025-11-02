В Орловской области капитально отремонтируют участок дороги Ливны — Русский

Работы пройдут между 16 и 21 километрами трассы, где ранее были зафиксированы многочисленные повреждения — трещины, выбоины и деформации дорожного полотна. Специалисты заменят разрушенные участки дорожной одежды, уложат новые слои асфальтобетонного покрытия, восстановят обочины и отремонтируют две водопропускные трубы. Также будут обустроены пересечения и примыкания, установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка.