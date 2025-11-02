В Орловской области капитально отремонтируют участок дороги Ливны — Русский

Пятикилометровый участок автомобильной дороги Ливны — Русский Брод — Верховье в Верховском районе Орловской области будет капитально отремонтирован в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ.
Работы пройдут между 16 и 21 километрами трассы, где ранее были зафиксированы многочисленные повреждения — трещины, выбоины и деформации дорожного полотна. Специалисты заменят разрушенные участки дорожной одежды, уложат новые слои асфальтобетонного покрытия, восстановят обочины и отремонтируют две водопропускные трубы. Также будут обустроены пересечения и примыкания, установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка.
Дорожные работы начнутся в ближайшее время и должны быть завершены до 31 июля 2026 года. Капитальный ремонт улучшит транспортную доступность в Верховском районе и повысит безопасность дорожного движения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.