Болбатовский о санатории «Беларусь» в Друскининкае: белорусов стало меньше, но работает с нормальной загрузкой

Центр ежеквартально анализирует доступность санаториев для граждан Беларуси. «По итогам 9 месяцев средняя стоимость пребывания в стандартном двухместном номере — чуть больше Br135 в сутки, включая медицинское обслуживание. Есть дифференциация санаториев по категории, и разработаны критерии для определения этой категории. Санаторий высшей категории и второй категории отличаются по качеству услуг, материально-технической базе и ценовому уровню, чтобы человек мог принять решение. Заполняемость растет и в прошлом году превысила 84%. Среднегодовая численность прошедших лечение составила 1,568 млн человек, — отметил директор. — Каждый санаторий находит своего потребителя. По инвестициям в укрепление материально-технической базы и покупку нового оборудования в прошлом году было вложено более Br220 млн».-0-