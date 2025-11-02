Болбатовский о санатории «Беларусь» в Друскининкае: белорусов стало меньше, но работает с нормальной загрузкой

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский рассказал в эфире телеканала СТВ, как сейчас работает санаторий «Беларусь» в Друскининкае, сообщает БЕЛТА.
Геннадий Болбатовский отметил, что сегодня упор идет на спрос, потому что власти Литвы не оказывают визовой поддержки белорусам. «Санатории у нас работают стабильно, но количество белорусских граждан заметно уменьшилось. Мы выдаем путевки всем категориям граждан без исключения — взрослым и детям, которые имеют визы и могут доехать. В предыдущие годы после прекращения выдачи виз ежегодно проходили лечение около 800 человек из Беларуси. В этом году планируем чуть меньше 700 человек», — рассказал он.
В санатории есть отделение для детей-инвалидов с ДЦП, нарушением опорно-двигательного аппарата. «Речь шла о нескольких тысячах оздоравливаемых ежегодно. Плюс существует свободная реализация путевок гражданам стран ЕС и всего мира, кто обращается. Санаторий работает с нормальной загрузкой и положительным экономическим результатом. Основной контингент — граждане Евросоюза и Литвы. Сейчас никого не смущает, что это белорусский санаторий, даже с одноименным названием. Потребитель оценивает качество и эффективность медицинских услуг, именно за это платят деньги, а политические аспекты отходят на второй план», — подчеркнул Геннадий Болбатовский.
Центр ежеквартально анализирует доступность санаториев для граждан Беларуси. «По итогам 9 месяцев средняя стоимость пребывания в стандартном двухместном номере — чуть больше Br135 в сутки, включая медицинское обслуживание. Есть дифференциация санаториев по категории, и разработаны критерии для определения этой категории. Санаторий высшей категории и второй категории отличаются по качеству услуг, материально-технической базе и ценовому уровню, чтобы человек мог принять решение. Заполняемость растет и в прошлом году превысила 84%. Среднегодовая численность прошедших лечение составила 1,568 млн человек, — отметил директор. — Каждый санаторий находит своего потребителя. По инвестициям в укрепление материально-технической базы и покупку нового оборудования в прошлом году было вложено более Br220 млн».-0-