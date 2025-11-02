Как в Беларуси развивают инфраструктуру сотовой связи, рассказали в профильном ведомстве

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач рассказал в эфире телеканала СТВ, как в Беларуси развивают инфраструктуру сотовой связи, сообщает БЕЛТА.
«Мы впервые начали ощущать больше давления на сети сотовой связи в период пандемии, когда многие коммерческие компании перешли на удаленный режим работы, выехали за город и начали там работать. Опять же, выросла нагрузка на сети, выросло число жалоб. Что мы делаем? В первую очередь, конечно, много решений принято на уровне главы государства. Принята Директива № 2 о дебюрократизации. Мы уже предусмотрели, что во всех сельских населенных местностях должна быть сотовая связь и доступ к сети Интернет. В этом плане мы работаем до конца этого года в рамках только этой Директивы. Будет построено более 100 базовых станций исключительно в сельской местности», — отметил Павел Ткач.
«Надеемся на скорое решение этой ситуации». Минсвязи об ограничениях интернета и СМС в роуминге.
Далее был принят указ № 335, который направлен на то, чтобы операторы реинвестировали часть прибыли в развитие сетей. «Не просто зарабатывали и вывозили, предположим, дивиденды, а больше вкладывали в развитие сетей. Заработал деньги? Направь их, пожалуйста, чтобы сеть стала больше и качественнее. Мы установили впервые нормы качества с точки зрения скорости по отношению к абоненту. Но мы не просто требуем от операторов это сделать, мы предусматриваем ответственность, если не будут выполняться эти требования. С 1 января, если по результатам измерений будет установлено, что качество оказания услуг неудовлетворительное, не соответствует установленным требованиям, то операторы будут нести ответственность, в том числе штрафоваться», — рассказал первый замминистра.
Создание единой инфраструктурной сети на базе технологий 4G и 5G, более современной сети, позволит снять нагрузку на сети устаревших поколений, 3G.
Указ № 301 этого года упрощает операторам строительство собственных сетей. «В городах это проще — можно поставить антенну на здании. В сельской местности сложнее — земельно-сельскохозяйственные назначения, получение разрешений. Раньше нельзя было строить даже в полосах отвода для автомобильных и железнодорожных дорог. Сейчас глава государства разрешил строительство базовых станций без получения разрешительной документации, поскольку это типовой проект — небольшое антенно-мачтовое сооружение. Раньше строительство занимало около 24 месяцев от принятия решения до ввода в эксплуатацию. Сейчас это время как минимум в два раза сократится», — обратил внимание Павел Ткач.
В городе абонентов больше, поэтому строить там станции выгоднее, пояснил причину такой ситуации он. «Это нормальный мировой процесс. В Беларуси в сельской местности, особенно в удаленных садовых товариществах, есть трудности. Более 99% населения уже покрыто сотовой связью. Этого достигли благодаря мощной инфраструктуре — более 41 тыс. базовых станций на начало года, к концу будет около 45 тыс. — прирост примерно 10%. Для сравнения: в прошлом году построили в два раза меньше. Мы наращиваем инфраструктуру и количество базовых станций», — заключил первый замминистра. -0-