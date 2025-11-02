Как в Беларуси развивают инфраструктуру сотовой связи, рассказали в профильном ведомстве

Далее был принят указ № 335, который направлен на то, чтобы операторы реинвестировали часть прибыли в развитие сетей. «Не просто зарабатывали и вывозили, предположим, дивиденды, а больше вкладывали в развитие сетей. Заработал деньги? Направь их, пожалуйста, чтобы сеть стала больше и качественнее. Мы установили впервые нормы качества с точки зрения скорости по отношению к абоненту. Но мы не просто требуем от операторов это сделать, мы предусматриваем ответственность, если не будут выполняться эти требования. С 1 января, если по результатам измерений будет установлено, что качество оказания услуг неудовлетворительное, не соответствует установленным требованиям, то операторы будут нести ответственность, в том числе штрафоваться», — рассказал первый замминистра.