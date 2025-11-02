На автобус с игроками «Спартака» напали перед матчем с «Краснодаром»

Неизвестные напали на автобус с футболистами «Спартака», когда они направлялись на матч 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром», сообщает пресс-служба московского клуба.
По пути на стадион неизвестный бросил в автобус предмет, он разбил одно из окон, однако никто из игроков не пострадал.
В клубе заявили, что уже сообщили о случившемся делегатам матча и в правоохранительные органы, и пообещали принять все меры для обеспечения безопасности команды и расследования инцидента.
Отметим, матч между «Краснодаром» и «Спартаком» начался 2 ноября в 19:30 по мск.
Ранее игрок петербургского футбольного клуба «Зенит» Андрей Мостовой записал видеоролик после попытки его похищения, в котором сообщил, что он и его близкие находятся в полной безопасности.