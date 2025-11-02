Учащиеся школ искусств Курской области совершили культурное путешествие

«Культурно-просветительские поездки — это не только путешествия по страницам истории и искусства, но и возможность для детей почувствовать свою причастность к великой культуре страны, раскрыть свои таланты. Благодаря национальному проекту “Семья” мы создаем условия для гармоничного развития будущего поколения, ведь именно через знания и вдохновение рождается настоящая любовь к Родине», —отметила заместитель директора по методической работе Детской школы искусств города Железногорска Екатерина Пылинская.