Учащиеся школ искусств Курской области совершили культурное путешествие

Учащиеся детских школ искусств Курской области побывали в октябре с культурно-просветительскими поездками в Санкт-Петербурге и Рязани, сообщили в министерстве культуры региона. Путешествия организованы в ходе национального проекта «Семья» и позволили 116 детям познакомиться с историческим и культурным наследием страны.
Группа из 72 юных курян посетила Санкт-Петербург, где увидела главные достопримечательности Северной столицы: Петропавловскую крепость, Государственный Эрмитаж, Центральный военно-морской музей и Нижний парк Петергофа. Также ребята побывали в Музее христианской культуры и историческом парке «Россия — моя история».
Другая группа из 44 учащихся отправилась в Рязань, где посетила музей-заповедник Сергея Есенина в Константиново, Рязанский кремль и художественный музей имени Ивана Пожалостина. Завершилась поездка экскурсией в мемориальном музее-усадьбе академика Ивана Павлова.
«Культурно-просветительские поездки — это не только путешествия по страницам истории и искусства, но и возможность для детей почувствовать свою причастность к великой культуре страны, раскрыть свои таланты. Благодаря национальному проекту “Семья” мы создаем условия для гармоничного развития будущего поколения, ведь именно через знания и вдохновение рождается настоящая любовь к Родине», —отметила заместитель директора по методической работе Детской школы искусств города Железногорска Екатерина Пылинская.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.