ЖФК «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА и впервые стал чемпионом России

Женский футбольный клуб «Спартак» впервые в истории стал чемпионом России. Решающий матч 25-го тура чемпионата Суперлиги 2025 с оппонентами из ЦСКА завершился со счетом 2:2, что позволило красно-белым занять первое место в таблице по итогам турнира.

Встреча состоялась в Москве на стадионе «Академия “Спартак” имени Ф. Черенкова» и завершилась вничью 2:2. У ЦСКА голы забили Невен Дамьянович и Милена Николич, а в «Спартаке» отличились Наталья Машина и Тияна Филипович.

После 23 матчей «Спартак» занял первое место в турнирной таблице, набрав 61 очко, в то время как ЦСКА находится на втором месте с 57 очками. Таким образом, ЖФК «Спартак» стал чемпионом России. В то же время мужская команда «Спартака» находится на шестой строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги, тогда как ЦСКА после победы в матче с «Пари НН» вышел на первое место.

Сборная Россия по футболу во вторник, 14 октября, разгромила команду Боливии в товарищеской встрече. Матч состоялся на стадионе «ВТБ Арена — центральный стадион “Динамо” имени Яшина» в Москве и подошел к концу со счетом 3:0.