ЖФК «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА и впервые стал чемпионом России

После 23 матчей «Спартак» занял первое место в турнирной таблице, набрав 61 очко, в то время как ЦСКА находится на втором месте с 57 очками. Таким образом, ЖФК «Спартак» стал чемпионом России. В то же время мужская команда «Спартака» находится на шестой строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги, тогда как ЦСКА после победы в матче с «Пари НН» вышел на первое место.