В столичном Ново-Переделкине завершается ремонт фасадов 4 жилых домов

В процессе работ были выполнены подготовка поверхностей, утепление фасадов минеральной ватой, оштукатуривание и покраска. Параллельно установлены кронштейны для кондиционеров, обновлены входные группы, заменены окна в местах общего пользования, приведены в порядок балконные экраны, цоколи и отмостки зданий. Применение современных отечественных материалов и технологии «мокрый фасад» позволит не только улучшить внешний облик домов, но и повысить их энергоэффективность.