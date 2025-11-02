В столичном Ново-Переделкине завершается ремонт фасадов 4 жилых домов

Капитальный ремонт фасадов четырех 14-этажных жилых домов подходит к концу на улице Скульптора Мухиной в московском районе Ново-Переделкино, сообщили в департаменте экономической политики и развития г. Москвы. Работы ведутся по технологии «мокрый фасад» в ходе региональной программы капремонта, соответствующей национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Четыре соседних дома № 1, 3, 5 и 7, построенных в 1989 году по типовому проекту, получат обновленный внешний вид. Для каждого здания специалисты разработали индивидуальный проект с ярким цветовым решением, используя оттенки «жемчужно-белый», «горький апельсин» и «сухая глина».
В процессе работ были выполнены подготовка поверхностей, утепление фасадов минеральной ватой, оштукатуривание и покраска. Параллельно установлены кронштейны для кондиционеров, обновлены входные группы, заменены окна в местах общего пользования, приведены в порядок балконные экраны, цоколи и отмостки зданий. Применение современных отечественных материалов и технологии «мокрый фасад» позволит не только улучшить внешний облик домов, но и повысить их энергоэффективность.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.