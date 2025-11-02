В Ростове модульную поликлинику в мкр Суворовском планируют открыть в 2026 году

Власти Ростовской области определили сроки по возведению новой модульной поликлиники в микрорайоне Суворовский. Как сообщили в донском минздраве, объект планируется открыть в 2026 году, а закупку самого здания намерены провести до конца 2025 года.
В настоящее время ведется подготовка к строительству: оформляется земельный участок и разрабатывается проектная документация. После этого, в 2025 году, начнутся работы по приобретению модульного комплекса, чтобы уже в 2026 году учреждение могло принять первых пациентов.
Напомним, согласно планам, новая поликлиника будет рассчитана на 250 посещений в смену. Сейчас в микрорайоне только одна поликлиника, рассчитанная на 70 посещений в сутки.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!