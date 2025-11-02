«Слишком много Ани Пересильд»: Канделаки ответила хейтерам российской «Алисы в стране чудес»

Телеведущая и продюсер Тина Канделаки порадовалась успеху нового фильма «Алиса в стране чудес». По ее словам, многие не верили в благоприятный исход для картины и предъявляли претензии, что в ней «слишком много Ани Пересильд». Об этом она написала в своем telegram-канале.