«Слишком много Ани Пересильд»: Канделаки ответила хейтерам российской «Алисы в стране чудес»

Телеведущая и продюсер Тина Канделаки порадовалась успеху нового фильма «Алиса в стране чудес». По ее словам, многие не верили в благоприятный исход для картины и предъявляли претензии, что в ней «слишком много Ани Пересильд». Об этом она написала в своем telegram-канале.

Тина Канделаки назвала новый фильм с Пересильд очень красивым.

«Многие не верили… слишком сложно, слишком красиво, слишком много Ани Пересильд и многое другое! Но, маркетинг рулит! И может даже самый сложный продукт продать аудитории так, что захочется его попробовать», — написала Канделаки.

Телеведущая выразила мнение, что новый российский фильм захочется пересмотреть. К своему посту она приложила скрин, на котором показаны кассовые сборы фильма. Сумма составила более 800 миллионов рублей.

В открытых источниках не опубликована информация, сколько создатели фильма потратили денег на съемки и маркетинг. Несмотря на высокие оценки со стороны знаменитостей, далеко не всем зрителям понравилась картина.

По данным «Кинопоиска», средняя оценка российской «Алисы в стране чудес» составила 5,2 балла из 10. Всего фильм оценили почти 49 тысяч человек на момент 2 ноября 2025 года. На сервисе «Кино-Театр. Ру» оценка еще ниже — 3,7/10, свой вердикт выносили почти 120 пользователей.

Ателье по всей России столкнулись с небывалым наплывом заказов от школьниц, желающих получить платье, идентичное наряду Анны Пересильд из недавно вышедшей картины. Массовый интерес к костюму главной героини создал значительную нагрузку на работу швейных мастерских, например, в Тюмени.