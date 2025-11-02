Минсвязи Беларуси: операторы связи будут получат штрафы за некачественные услуги и низкую скорость интернета

Первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси Павел Ткач сказал в эфире телеканала СТВ, что операторы связи будут получат штрафы за некачественные услуги и низкую скорость интернета уже с 1 января 2026 года.
Павел Ткач напомнил об указе президента № 335, по которому операторы должны реинвестировать часть прибыли в развитие сетей, а не просто зарабатывать деньги.
«Заработал деньги — направь их, пожалуйста, чтобы сеть стала больше и качественнее», — обозначил направление первый замминистра.
Кроме того, Павел Ткач рассказал, что в Беларуси впервые установлены «нормы качества с точки зрения скорости по отношению к абоненту».
«Но мы не просто требуем от операторов сделать, мы предусматриваем ответственность, если не будут выполняться эти требования, — подчеркнул спикер. — С 1 января, если по результатам измерений будет установлено, что качество оказания услуг неудовлетворительно, не соответствует установленным требованиям, операторы будут нести ответственность, в том числе штрафоваться».
