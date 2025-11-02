Минсвязи Беларуси: операторы связи будут получат штрафы за некачественные услуги и низкую скорость интернета

«Но мы не просто требуем от операторов сделать, мы предусматриваем ответственность, если не будут выполняться эти требования, — подчеркнул спикер. — С 1 января, если по результатам измерений будет установлено, что качество оказания услуг неудовлетворительно, не соответствует установленным требованиям, операторы будут нести ответственность, в том числе штрафоваться».